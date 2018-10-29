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Van'daki FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

VAN, (DHA)- VAN'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan haklarından arama ve yakalama kaydı bulunan 9 kişiye yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

29 Ekim 2018 13:10

VAN, (DHA)- VAN\'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan haklarından arama ve yakalama kaydı bulunan 9 kişiye yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin de arandığı belirtildi. 
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Van\'da faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında görev yapan H.D., Y.S., F.Ş. ve  F.E. isimli 4 şüpheli ile N.T., B.T., R.T. ve N.Ö. de çeşitli adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. 

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