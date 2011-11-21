-Van'daki esnaf müşteri bulamıyor VAN -(A.A) - 21.11.2011 - Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Van'da yaşanan göçün etkisiyle müşteri sıkıntısı çeken esnaf ayakta durmaya çalışıyor. Tüm olumsuzluklara rağmen hizmet vermeye çalışan eczaneler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için nöbetleşe çalışıyor. 7,2 ve 5.6 şiddetindeki depremlerler sarsılan Van'da esnaf sıkıntılı günler geçiriyor. Vatandaşların şehir dışına çıkmasının da etkisiyle esnaf satış yapamamaktan dertli. Bazı dükkanların hiç açılmadığı kentte açık olanlar da az sayıda satış yapıyor. Her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışan esnaf, dükkanlarının kapısı önünde park ettikleri araçlarında yatıyor. Depremin ardından işlerinin bitme noktasına geldiğini söyleyen eczane sahibi Bulut Harman, ''Önceden içeri giremezdin. Şimdi 1 saate gelen kişi sayısı 5'i geçmiyor. İşlerimiz çok kötü. Hasta olan ailesini bırakıp hastaneye gitmeye korkuyor. Maalesef hırsızlık olayları artmış. Kimse çadırı bırakıp çıkamıyor. Binamızda da hafiften hasar var ama insanlara yardımcı olmak için mecburen çalışıyoruz. Geceleri dükkanın önünde bulunan arabada yatıyoruz'' dedi. Hastaların ilaçsız kalmaması için saat 17.30'dan sonra nöbetleşe çalıştıklarını belirten Bulut Harman, ''Merkezde normalde 90 civarında eczane var ama bunların şu anda ancak 40-45 tanesi çalışıyor. Onların da yarısı karanlık çökmeden kapatmak zorunda kalıyor. Çünkü çadırda aileleri bekliyor. İstediğimiz bir ilacı, eğer depomuzda yoksa ertesi gün ancak alabiliyoruz. Her akşam 3 tane eczane nöbetçi kalıyor'' diye konuştu.