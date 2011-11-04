T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Van'daki depremzedelere ölüm ve malullük aylığı ANKARA (A.A) 

04 Kasım 2011 14:58

-Van'daki depremzedelere ölüm ve malullük aylığı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, hazırladıkları çalışmayla 5 yıl prim ödeme, prim borcu bulunmama gibi şartlar aranmaksızın Van depreminde ölenlerin yakınlarıyla malul olanlara aylık bağlanabileceğini belirterek, ''Buna göre 30 gün primi bildirilen vatandaşlarımızdan ölenlerin yakınlarına ölüm aylığı, malul kalan vatandaşlarımıza malullük aylığı bağlanabilecektir'' dedi. Bakan Çelik, bu düzenlemeyi bugün Bakanlar Kurulu'na sevk ettiklerini söyledi. Çelik, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle 74 milyon yurttaşın yasa boğulduğunu belirterek, afetin ardından milletin adeta tek yürek olduğunu ve Van'a destek yarışının başladığını söyledi. Afet ve afet sonrasında yaşananların milletin ne kadar güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade eden Çelik, depremin hemen ardından yaraların sarılması için Hükümet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı olarak, ilk etapta sigorta primlerini bir yıl süreyle erteleme kararı aldıklarını ve önümüzdeki 3 aylık süredeki primleri de bu erteleme sürecine dahil ettiklerini anımsatan Çelik, ardından kısa çalışma uygulamasını devreye koyduklarını, işi aksayan, çalışamayan ve iş yerini çalıştıramayan iş verenlerin müracaatları halinde, 3 aylık işçi ücretlerini ödeyeceklerini kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı. Toplum yararına çalışma projesi çerçevesinde, Van'da 5 bin vatandaşın istihdamı için çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Çelik, ''Bugün de sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda depremde ölen vatandaşlarımızın yakınlarıyla yaralanan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesini öngören çalışmamızı tamamlamış bulunuyoruz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24