-Van'daki depremzedelere ölüm ve malullük aylığı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, hazırladıkları çalışmayla 5 yıl prim ödeme, prim borcu bulunmama gibi şartlar aranmaksızın Van depreminde ölenlerin yakınlarıyla malul olanlara aylık bağlanabileceğini belirterek, ''Buna göre 30 gün primi bildirilen vatandaşlarımızdan ölenlerin yakınlarına ölüm aylığı, malul kalan vatandaşlarımıza malullük aylığı bağlanabilecektir'' dedi. Bakan Çelik, bu düzenlemeyi bugün Bakanlar Kurulu'na sevk ettiklerini söyledi. Çelik, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle 74 milyon yurttaşın yasa boğulduğunu belirterek, afetin ardından milletin adeta tek yürek olduğunu ve Van'a destek yarışının başladığını söyledi. Afet ve afet sonrasında yaşananların milletin ne kadar güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade eden Çelik, depremin hemen ardından yaraların sarılması için Hükümet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı olarak, ilk etapta sigorta primlerini bir yıl süreyle erteleme kararı aldıklarını ve önümüzdeki 3 aylık süredeki primleri de bu erteleme sürecine dahil ettiklerini anımsatan Çelik, ardından kısa çalışma uygulamasını devreye koyduklarını, işi aksayan, çalışamayan ve iş yerini çalıştıramayan iş verenlerin müracaatları halinde, 3 aylık işçi ücretlerini ödeyeceklerini kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı. Toplum yararına çalışma projesi çerçevesinde, Van'da 5 bin vatandaşın istihdamı için çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Çelik, ''Bugün de sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda depremde ölen vatandaşlarımızın yakınlarıyla yaralanan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesini öngören çalışmamızı tamamlamış bulunuyoruz'' diye konuştu.