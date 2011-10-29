-Van'daki depremde kaçan 5 mahkum yakalandı VAN (A.A) - 29.10.2011 - Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Van M Tipi Cezaevinden kaçan 5 mahkum yakalandı. Van'da 23 Ekimde meydana gelen deprem sırasında Van M Tipi Cezaevinden kaçan mahkumlarla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Van'ın çeşitli mahallerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ve hırsızlık suçundan hüküm giymiş 5 mahkum yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Öte yandan, kente il dışından bin 150 polis takviye edildi.