-Van'daki deprem dünya basınında ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen deprem dünya basınında geniş yer bulurken, bir çok ülkenin saygın gazeteleri AA'nın haberleri ve fotoğrafları ile manşetten duyurdu. Depremin hemen ardından bölgeye ulaşan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlardan oluşan 15 kişilik AA ekibinin haber, fotoğraf ve görüntüleri, dünya basınında yer aldı. Bu arada deprem bölgesindeki sıcak gelişmeler ve kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler de Van'daki AA naklen yayın aracı tarafından, ulusal ve uluslararası televizyonlarda canlı olarak ekranlara yansıdı. İngiliz Guardian gazetesi hem ilk sayfasında hem de iç sayfalarında, AA muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün depremle ilgili fotoğraflarını yayımladı. Öztürk'ün göçükten kurtarılan iki kadının yer aldığı fotoğrafı bir çok İngiliz gazetesinde de geniş yer buldu. Guardian'ın yanı sıra Times, Daily Telegraph, Independent ve Financial Times gazeteler de haberlerinde bölgede bulunan AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları geniş şekilde kullandı. -Çin- Depremin meydana gelmesinin ardından Çin'in resmi ajansı Şinhua gelişmeleri flaş haberlerle abonelerine haberine duyururken, Çin resmi televizyonu ve birçok ulusal kanal da depremi ilk haber olarak yayımladı. Gazetelerde, depremin boyutları, ölü sayıları ve tahminlere ilişkin bilgiler yer alırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bölgeye giden yetkililerin ağzından bilgiler verildi. Çin'deki birçok gazete AA'nın haberlerini ve fotoğraflarını manşetten tam sayfa olarak yayımlayarak kamuoyuna duyururken, birçok internet sitesi oluşturdukları foto galerilerle depremin boyutlarını yansıtmaya çalıştı. Haberlerde Türkiye'de geçmişte yaşanan depremler ve bilançolarına dair geniş bilgiler de yer aldı. Çin'in büyük gazeteleri Halkın Günlüğü ve China Daily gazeteleri başta olmak üzere Şangay Sabah Postası, Gençlik Günlüğü ve Global Times gibi birçok basın kuruluşu AA'nın haber ve fotoğraflarıyla gelişmeleri manşete taşıdı. Çin yönetimi bugün yaptığı açıklamada Çin yönetimi Van'da meydana gelen depremden dolayı her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını açıklamış ve Başbakan Erdoğan'a başsağlığı mesajı göndermişti. -Lübnan- Lübnan'da yayınlanan Daily Star gazetesi birinci sayfasından fotoğraflı olarak verdiği haberde depremdeki kurtarma çalışmalarını aktarırken, çok sayıda insanın yıkılan binaların enkazı altında kaldığı belirtti. Arapça yayınlanan Safir gazetesi ise birinci sayfasından verdiği haberde ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Haberde, Van'daki 7.2 şiddetindeki depremin Van ve Erciş'te büyük hasara neden olduğu, kurtarma çalışmalarının hemen başladığını vurgulandı. Nahar gazetesi de birinci sayfadan aktardığı haberde Türkiye'nin doğusunu vuran depremde, ''ölü sayısının artmasından endişe edildiği'' başlığını kullandı. Al Hayat gazetesi ''Türkiye'deki depremde yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor'' başlığıyla, ajanslardan aldığı haberleri birinci sayfasından duyurdu. Lübnan televizyonları da depremle ilgili gelişmeler haber bültenlerinde geniş olarak yer aldı. -İtalya- İtalya'nın önde gelen gazeteleri depremi AA'nın bölgeden çektiği fotoğraflarla sundu. Corriere della Sera gazetesi Van'daki depremi ''Deprem Türkiye'yi yıktı'' başlığıyla duyurdu. La Repubblica gazetesi ise Türkiye'deki depreme 2 sayfa yer ayırdı. Depreme geniş yer veren bir başka gazete ise La Stampa oldu. -ABD- ABD'nin New York Times (NYT) ve Wall Street Journal (WSJ) gazeteleri internet sayfalarında Van'daki depreme ilişkin gelişmeleri ilk sayfasından duyurdu. AA muhabirlerinin felaket bölgesinde çektikleri fotoğrafları da kullanan ABD gazeteleri Van depremine geniş yer ayırdı. -Almanya- Van'daki depreme ilişkin AA'nın fotoğrafları Alman basınında da geniş şekilde yer aldı. ''B.Z'' gazetesi haberine ''Şiddetli deprem Türkiye'yi sarstı'' başlığını atarken, Bild gazetesi birinci sayfadan verdiği haberde AA muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün çektiği fotoğrafı kullandı. Gazetenin iç sayfalarında da AA'nın bölgeden çektiği çok sayıda fotoğrafa yer verildi. Die Welt gazetesi haberinde ''Yardıma ihtiyacımız var'' başlığını kullandı. Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Frankfurter Rundschau gazeteleri de depremle ilgili haberlerde AA fotoğraflarını ön plana çıkardı. -İran- İran'daki televizyonlar ve haber ajanslarının yanı sıra gazeteler de Van'daki depreme geniş yer verdi. Günlük gazetelerin tamamına yakını Van'da dün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremi AA'nın fotoğraf ve haberlerini kullanarak okuyucularına duyurdu. Gazeteler depremin merkez üssü, büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı ile arama kurtarma çalışmalarını manşetten ve ilk sayfadan verdi. İran'da çıkan günlük bazı gazeteler depreme ilişkin haberleri şu şekilde verdi: Merdom Salari: İlk sayfadan fotoğraflı olarak verdiği haberinde ölü ve yaralı sayısının bini bulabileceğini yazdı. Bamdad: Manşetten verilen haberde, Van'da çok sayıda binanın yıkıldığı, binlerce kişinin ölmüş ya da yaralanmış olabileceği belirtildi. Haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altından yaralı olarak çıkarıldığı bilgisine yer verildi. Cam-e Cem: Depremi ilk sayfadan verdiği haberde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü okuyucularına duyurdu. İran: İlk sayfadan verdiği haberinde ölü sayısının bini bulabileceği tahmininde bulunuldu. İttilaat: ''Binlerce ölü'' başlığıyla haberi manşetten veren gazete depremin İran'ın sınırdaki bölgelerinde de hissedildiğini, Çaldıran kentinde onlarca binanın hasar gördüğünü yazdı. Cumhur-i İslami: Birinci sayfadan verdiği haberinde Türkiye'deki uzmanlarının depremin neden olabileceği can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin tahminlerini okuyucularına duyurdu. Haberde ölü saysının 500 ila 1000 arasında tahmin edildiği belirtildi. Horasan: Ölü ve yaralı saysının bini geçebileceğini ilk sayfadan okuyucularına duyurdu. -İsrail- İsrail'deki yazılı ve görsel basın da depreme geniş yer verirken, İbranice ve İngilizce gazeteler fotoğraf ve haberlerle gelişmeleri okuyucularına yansıttı. İbranice Maariv, Yedioth ve Haaretz gazeteleri, depremi birinci sayfadan fotoğraflı olarak verdi. Filistin'de yayımlanan El Kudüs gazetesinde de Van depremini ilk sayfasından bildirdi. Maariv, Türkiye'deki depremde ölü sayısının bini aşacağından endişe edildiğini bildirirken, İsrail'in yardım önerdiğini ancak Ankara'nın bunu reddettiğini belirtti. Maariv'e göre 7'yi aşkın büyüklükteki deprem, Tel Aviv'deki yüksek binaların üst katlarında da hissedildi. Yedioth Ahranot ise ''Türkiye: 'Teşekkürler, kendimiz hallederiz' dedi'' başlığının kullandı. Gazete haberinde İsrailli üst düzey makamların depremden sonra yardım önerdiğini ancak Türkiye'nin bunu reddettiğini ifade etti. Haaretz gazetesi de Ankara'nın ölümcül depremden sonra İsrail ve uluslararası yardım önerilerini geri çevirdiği başlığıyla, Türkiye'nin doğusunu sarsan 7.2 büyüklüğündeki depremde bin dolayında kişinin ölmüş olmasından korkulduğu kaydetti. Globes, yüzlerce insanın enkaz altında olduğunu belirtip, ölü sayısının 217'ye çıktını duyurdu. Globes'da, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın televizyonlarda yayımlanan açıklamalarına atıfta bulunularak, İsrail'in mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ve depremden hemen sonra yardım önerildiğini söylediği aktarıldı. İsrailli yaygın haber siteleri Walla ve Nana da depremin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın felaket bölgesine gidip, incelemeler yaptığını kaydetti. Kanal 2 televizyonu, Türkiye'nin depremin ardından çeşitli ülkelerden gelen tüm yardım önerilerini geri çevirdiğini belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilgili tüm kurum ve kuruluşlara Türkiye'ye yardım önermeleri konusunda talimat verdiğini duyurdu. Haberde ayrıca Netanyahu'nun komşuların birbirine böyle davranmaları gerektiğini, bir kaç yıl önceki Türkiye depreminde kendilerinin de böyle yaptığını, Karmel yangını sırasında Türkiye'nin iki uçak göndererek aynı şekilde davrandığını söylediği kaydedildi. İsrail devlet ve ordu radyoları da depremin yarattığı can kaybı, kurtarma çalışmaları ve İsrail'in yardım önerisiyle ilgili haberleri benzer cümlelerle aktardı. Öte yandan Ynet haber sitesi, Türkiye'nin yardım önerisini nazikçe reddetmesine rağmen, ''Onlarca İsrailli gönüllünün Türkiye'ye hareket etmek oradaki arkadaşlarından telefon beklediğini'' aktardı. Ynet'de bir Türk Dışişleri yetkilisinin İsrail'in yardım teklifinin kabul edilmemesinin iki ülke arasındaki halihazırdaki siyasi anlaşmazlıkla bir ilgisi bulunmadığını, İsrail'in yanı sıra diğer yardım öneren ülkelere de aynı cevabın verildiğini söylediği kaydedildi. Filistin'de yayımlanan El Kuds gazetesi de Türkiye'deki deprem haberini, ilk sayfadan bir fotoğrafla okuyucularına aktardı. -Belçika- Belçika'da Fransızca ve Hollandaca yayımlanan gazetelerin tamamına yakını deprem haberini manşette veya ilk sayfalarından AA'nın fotoğraflarıyla birlikte verdi. Fransızca yayımlanan gazetelerden Le Soir, ''Van'a yardım yağıyor'' başlığını kullanırken, İsrail dahil biçok ülkenin 1999'dan bu yana en ağır deprem felaketini yaşayan Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu duyurdu. Derniere Heure gazetesi, ''Türkiye 7,3'le yıkıldı'' başlıklı haberinde, depremin hemen ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yetkililerin bölgeye gittiğini, Kızılay'ın tüm imkanlarını seferber ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de yardım çalışmalarına katıldığını aktardı. L'Avenir gazetesi, ''Şiddetli bir deprem doğuyu yerle bir etti'' başlığını kullanarak, ölü sayısının 500 ila 1000 arasında beklendiğini bildirdi. Hollandaca yayımlanan Het Laatste Nieuws ise ayrıntılı deprem haberinde, Türkiye'nin kar yağmadan enkaz altında kalan yaralıları bulmayı umduğunu yazdı. De Morgen gazetesi, ''Türkiye'nin doğusundaki deprem yüzlerce can aldı'' başlığıyla verdiği haberinde, enkaz altında kalanların soğuk bir gecenin ardından canlı çıkarılamayacağından endişe edildiğini bildirdi. Depremin Ermenistan ve İran'da da hissedildiğini yazan gazete, felaketin hemen ardından yardım malzemelerinin bölgeye taşınmaya başlandığını ve dış dünyadan birçok yardım teklifi geldiğini aktardı. Het Nieuwsblad gazetesi, depremde ölü sayısının bine yaklaşabileceği tahminine yer verirken, Türkiye'nin birçok kez büyük deprem tecrübesi yaşadığını hatırlattı. Bu arada Belçika'daki birçok Türk sivil toplum kuruluşu, deprem felaketi nedeniyle yardım kampanyası başlattı. -Japonya- Japon medyası da gazete ve televizyonlarıyla Türkiye'de yaşanan depremi kamuoyuna duyurdu. Japonya'nın birçok gazetesi Van'daki depremin şiddeti ve ölü sayısı ile ilgili tahminler başta olmak üzere bölge hakkında çeşitli haberler yayımladı. Başbakan Erdoğan'ın deprem bölgesine gittiğini aktaran gazeteler, yıkılan binaların enkazlarında askerlerin de arama kurtarma çalışmalarına başladığını anlattı. Yomiuri Shimbun gazetesi manşetten gördüğü haberinde, Türkiye'de yaşayan bir Japon ile yaptığı röportaja yer verirken, Norika Vatanuma adlı Japon'un ''Sanki kendi ülkemde olmuş gibi hissediyorum'' sözlerine yer verdi. Gazetede ayrıca Türkiye'nin mart ayında Japonya'da yaşanan deprem felaketinde yaptığı yardımlar ve gönderdiği ekipler hakkında da bilgi verildi. Ülkede ayrıca Kyodo ajansı, Sankei Shimbun, Mainichi Shimbun ve Yomiuri Shimbun gazeteleri gibi birçok gazete AA'nın servis ettiği fotoğrafları kullandı. -Bulgaristan- Bulgar basını, Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerin yapıldığı günde meydana gelen depremi seçim haberlerinin yanında, manşetlere taşıdı. Gazeteler, ''Komşu sallandı, biz üzüldük'' başlığında birleşirken, felakette en az bin kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunuldu. 24 Saat gazetesi dış haberler sayfasının tamamını deprem haberine ayırdı. Fotoğraflı haberde, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vesela Çerneva'nın depremde ölü yada yaralılar arasında Bulgaristan vatandaşı olmadığı yönündeki açıklamasına yer verildi. Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Trud da, 7.2 şiddetindeki depremin Türkiye'yi yasa boğduğunu yazdı. Sol görüşlü Duma gazetesi, Türkiye'deki deprem haberinde, ülkenin daha önce yaşadığı büyük deprem felaketlerini de anımsattı. Vseki den gazetesi, ''Biz seçim yaparken Türkiye'de 1000 komşumuz depremde yaşamını yitirdi'' başlığını kullandı. Standart gazetesi, ''Yer sallandı, 1000 kişiyi öldürdü'' diye başlık attı. Deprem haberi, ülkedeki Novinar ve Monitor ile diğer gazetelerde de geniş şekilde yer aldı. Bulgaristan'daki bir çok radyo, televizyon ve internet siteleri de Van'daki deprem felaketini izleyicilerine detaylı şekilde haber olarak duyuruyor. -Fransa- Fransa'nın en büyük gazetelerinden Le Figaro ve Le Parisien, depreme ayırdıkları sayfalarında AA fotoğraflarını kullandı. Ülkedeki bir çok haber sitesinde de depreme ilişkin gelişmeler AA'nın fotoğraf ve haberleri duyuruldu.