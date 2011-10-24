-Van'daki deprem büyük sıkışmanın sonucu ÇANAKKALE (A.A) - 24.10.2011 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Perinçek, Van'daki depremle ilgili olarak, ''Burası bir sıçrama alanı. O sıçrama alanındaki irili ufaklı faylardan birisi Van'da depreme neden oldu. Çok sığ bir fay'' dedi. Perinçek, daha önce depremin yaşandığı bölgede bazı araştırmalara katıldığını, bölgedeki fayları haritalama imkanı bulduğunu söyledi. Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı'nın Karlıova civarında birleştiğine, bundan sonra Van yönünde çok sayıda, küçük boyutlarda faylar bulunduğuna işaret eden Perinçek, ''Başkale, Şemdinli, Hakkari yöresine geldiğimizde yeniden başka bir fay zonuyla karşılaşıyoruz. Bu fay zonu İran'a devam ediyor ve İran'da büyük depremlere neden olan bir fay zonu. Bu fay zonu ile Kuzey Anadolu Fay zonu arasında benzerlikler var. Ama Karlıova'dan Şemdinli'ye kadar bu fayın izlerini net olarak görmüyoruz. Burası bir sıçrama alanı. O sıçrama alanındaki irili ufaklı faylardan birisi Van'da depreme neden oldu. Çok sığ bir fay'' diye konuştu. Depremi ''beklenen bir deprem'' olarak niteleyen Perinçek, şunları kaydetti: ''Ankara civarında yakın zamanda depremler oldu. 'Burada neden deprem oluyor, böyle bir beklentimiz yok' gibi görüşler de var. Aslında normal. Çünkü kuzeyde koskoca bir Asya ve Avrupa kıtası var. Bu, güneye doğru hareket halinde. Güneyde ise Arabistan ve Afrika var. Bu da kuzeye doğru hareket ediyor. Anadolu, arada sıkışıyor. Bu sıkışmanın sonunda da Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları oluşuyor. Bu sıkışma devam ediyor, durmuyor. Şimdi Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları boyunca depremler oluşuyor ama, sıkışma devam ettiği için biriken enerjinin daha genç ve aktif yeni faylarla boşalması gerekiyor. Van'daki deprem, bu büyük sıkışmasının sonucunda oluşuyor. Biz Karlıova'dan Şemdinli'ye kadar küçük faylar görüyoruz. Bu alanda sıkışma nedeniyle önümüzdeki yıllarda deprem olacaktır. Bu alan İran'daki Piranşar Fayı ile Kuzey Anadolu fayının arasındaki bir alan, sıçrama alanı ve her zaman burada irili ufaklı depremler bekleyebiliriz.''