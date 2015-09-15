Van'daki barış yürüyüşünde olaylar çıktı

Van'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DPB) il örgütleri tarafından düzenlenen ‘Barış’ Yürüyüşü'nde olaylar çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, DBP ve HDP Van İl Başkanlıkları tarafından yapılan yürüyüş, Faqiye Teyran Parkı’nda başladı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinden Aydın Perihan AVM önüne gelen grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından dağılmaya başladı.

Dağılan grup, sloganlar eşliğinde tekrar şehir merkezine doğru yürümek istedi.

Polis izin vermeyince olaylar çıktı. Polis gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ederken, grup ise taş ve havai fişekle karşılık verdi.

Birkaç kişinin gözaltına alındığı olayda, sıkılan biber gazından çevredeki vatandaşlar da etkilendi.

Ara sokaklara kaçan grubun dağılmasıyla olaylar sona erdi.