-Van'daki AKUT ekibi dönüyor VAN (A.A) - 27.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde kurtarma çalışmalarına katılan 190 kişilik AKUT ekibi, 4 günlük yoğun çalışmanın ardından dönmeye başladı. Van Ferit Melen Havaalanı'ndan uçakla dönen ekip sorumlusu Orhan Pınarkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 190 kişilik ekiple, İstanbul, Ankara, Trabzon, Bingöl, İzmir, Rize ve Bodrum'dan geldiklerini söyledi. Deprem akşamı Van'a ulaştıklarını ve helikopterle Eciş ilçesine hareket ettiklerini belirten Pınarkurt, şöyle konuştu: ''Teknik bazı malzemelerimiz karayoluyla geldi. Biz ilk ulaştığımızda, 16 yaşındaki 'Eda' isimli bir kızımızı enkazdan canlı olarak kurtardık. Gündüz olunca, enkaz bölgelerine dağıldık ve kurtarma işlemlerine başladık. Öncelikle köpekle bir arama başlattık. Canlı tespit ettiğimiz enkazlara gittik. Toplamda sadece AKUT ekibi olarak 15 kişiyi enkazlardan canlı olarak çıkardık. Diğer ekiplerle çalışmalarımızda ise 5 kişiyi canlı çıkardık.''