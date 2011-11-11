-Van'daki 2. depremde ölü sayısı 19'a yükseldi ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da önceki gün meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde biri Japon vatandaşı olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Van'ın Edremit ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Başkanlıkça ivedilikle yapılan hazırlıklar çerçevesinde 26 askeri, 14 THY, 2 özel kargo uçağı olmak üzere toplam 42 uçakla hava köprüsü kurularak arama kurtarma ve sağlık personeli sevkıyatı yapıldığı belirtildi. Bölgeye 42 uçakla 127'si sivil toplum kuruluşu mensubu olmak üzere toplam 815 arama kurtarma personeli, 71 UMKE sağlık ekibi, 14 arama köpeği, 62 iş makinesi ve araç, 6 bin 457 çadır (bin 731'i yurt dışı), 2 bin 51 genel maksat çadırı, 200 çadır brandası, 98 kahvaltı seti, 45 bin 407 battaniye ve 600 yatak gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ayrıca Van'a 3'ü uçak, 8'i helikopter ambulans olmak üzere toplam 22 ambulans intikal ettirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu arama kurtarma ekiplerimizce enkazdan 30 kişi yaralı çıkarılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Biri Japonya vatandaşı olmak üzere toplam 19 kişi depremde hayatını kaybetmiştir. Depremden etkilenen 300 vatandaşımızın Van'dan, İstanbul ve Ankara'ya sevki sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.''