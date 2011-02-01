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VAN'DA KCK OPERASYONU: 6 GÖZALTI VAN (A.A)

01 Şubat 2011 12:35

-VAN'DA KCK OPERASYONU: 6 GÖZALTI VAN (A.A) - 01.02.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında BDP Erciş ilçe başkanının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik olarak Erciş ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, BDP İlçe Başkanı Ramazan Alver'in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.   Soruşturma sürdürülüyor.

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