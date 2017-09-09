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Van'da zırhlı polis aracı takla attı: 1 şehit, 3 yaralı

VAN (DHA) - VAN'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği zırhlı polis aracı takla attı

09 Eylül 2017 21:57

VAN (DHA) - VAN\'ın Özalp İlçesi\'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi\'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği zırhlı polis aracı takla attı. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis  yaralandı.  
Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları, Muradiye ve Özalp ilçeleri arasında bulunan radar kulesini kontrol etmek için gittiği zırhlı araçla yola çıktı. Özalp İlçesi\'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi\'ne gelindiğinde henüz bilinmeyen nedenle sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan zırhlı araçta bulunan ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen 4 polis memurundan 1\'i şehit olurken, 3 polis memuru ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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