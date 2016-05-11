Van'da zırhlı aracın geçişi esnasında patlama

Van'ın İpekyolu ilçesi'nde PKK'lılar yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı polis aracının geçişi sırasında patlattı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

İpekyolu ilçesi Bostaniçi mahallesinde dün gece PKK'lılar, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, polis aracının geçişi sırasında infilak ettirdi. Polis aracının geçişinden hemen sonra meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralanan olmadı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda zırhlı polis aracı mahallelerde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyona polis helikopteri de havadan destek veriyor.