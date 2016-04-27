Van’da zırhlı araca roketatarlı saldırı; 3 polis yaralandı

Van’da devriye görevi yapan ekibin bulunduğu zırhlı araca PKK'lılar roketatar ve el yapımı patlayıcı ile saldırdı, 3 polis yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Orhan Aşan’ın haberine göre, saldırı sabah saat 05.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa sokakta meydana geldi. Devri görevi yapan polis zırhlı aracı sokaktan geçerken roketatarla ateş edildi. Roketin zırhlı aracın üzerinden sıyırıp geçmesi üzerine, bu kez el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Zırhlı araçta hasar oluşurken ekipteki 3 polis yaralandı. Çağrılan ambulanslarla yaralı polisler Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.