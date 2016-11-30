Van'da yürüyüş ve gösteri yasağı

Van Valiliği, kentte yapılacak her türlü gösteri ve yürüyüşlerin 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren bir ay boyunca yasaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu amaçla, 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında yapılacak her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren 30 gün süreyle yasaklanmıştır."