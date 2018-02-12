Van'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Tuşba ilçesinde, polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde, 2 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi\'nde yeni sanayi sitesi içerisindeki yolda konroller yaptı. Yapılan kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda, yolcu koltuklarının altına saklanmış 2 bin 390 paket kaçak sigara geçirildi. Olayla ilgili H.S. ve M.L. hakkında yasal işlem yapılırken, soruşturma devam ediyor.



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