-VAN'DA YILDIRIM CAN ALDI VAN (A.A) - 20.07.2011 - Van'ın Edremit ve Gürpınar ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Edremit'in Dilkaya köyünde hayvanlarını otlatan Mazlum (18) ve Ömer (12) Koçgürbüz kardeşler, aniden bastıran sağanaktan korunmak için ağacın altına sığındı. Bu sırada yıldırım düşmesi sonucu Mazlum Koçgürbüz öldü, kardeşi Ömer yaralandı. Yaralı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ceset, otopsi için Van'a getirildi. Öte yandan, Gürpınar'a 60 kilometre uzaklıktaki Aşağıbeşparmak Yaylası'nda yıldırım düşmesi sonucu Fehim (19), Fatma (20) ve Aysel Sertkal (22) kardeşler yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.