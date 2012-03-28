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'Van'da yıkılan binaların yüzde 99’unun altından fırın çıktı!'

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürü Ali İlkbahar TBMM dilekçe komisyonuna öneride bulundu

28 Mart 2012 19:03

 

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 
TBMM Dilekçe Komisyonu, ekmek israfını araştıran komisyona gelen Halk Ekmek yetkilileri, yeni binaların giriş ve bodrum katlarına fırın açma izni verilmemesini istedi. Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürü Ali İlkbahar, “Van depreminde yıkılan binaların yüzde 99’unu altında fırın olduğu anlaşıldı. Fırın yanıyor ve soğuyor. Binalar demir özelliğini yitiriyor" dedi. İlkbahar’a göre, imar yönetmeliğinde fırınların nerede açılacakları hükme bağlanmış. Yeni binalar için yönetmelik hükmü uygulanmalı.
 

'Cumhurbaşkanı 'tam buğday ekmeğin yararını anlatsa' 

 
Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, devletin zirvesini israf ve son yılların mucizesi diye adlandırılan "tam buğday ekmeği" tanıtımına öncülük yapmaya davet etti. İlkbahar, “Kadınların yüzde 80'inde demir eksikliği var. Siz demiri ilaç olarak aldığınız zaman, kimyasal değişime uğrayan ilacı almış oluyorsunuz ancak demiri ekmekten aldığınız zaman doğal olarak ve bedava almış oluyorsunuz. Ekmekte yüksek miktarda folik asit var. Folik asit vücuttaki bütün hücreleri yenileyen bir şey. Demir, çinko, folik asit, vitaminleri ve minarelileri doğal olarak elde etmiş olacağız'' dedi.
 

Çölyak hastaları için ekmek

 
İstanbul ve Ankara Halk Ekmek yöneticileri toplantıda satışa çıkardıkları ekmek çeşitlerini tek tek tanıttı. Çölyak hastaları için özel ekmek, pekmezle yapılan simitten. Tam buğday ve galetaya kadar ürünler ve içerikleri tek tek anlatıldı.

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