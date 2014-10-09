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'Van'da yetersiz kalan polise önce AKP'lileri koruyun talimatı verildi'

Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Ahmet Takan, 'Van'daki Kobanê eylemleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı’na çok kritik bilgiler geldiğini' öne sürdü

09 Ekim 2014 14:32

Türkiye genelinde şimdiye kadar 23 kişinin hayatını kaybettiği Kobanê protestoları ile ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı. Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Ahmet Takan, "Van’da, olaylara müdahalede yetersiz kalan emniyet güçlerine önce AKP binalarını koruma görevi verildiğini" iddia etti.

Emniyet müdür vekili Salim Cebeloğlu emrinde AKP binalarını korumakla görevlendirilen polislerden bir kısmı AKP İpekyolu İlçe Başkanlığı’nda mahsur kaldığını belirten Takan, son anda çevik kuvvet müdahalesiyle kurtarılan ekibin binadan çıkarılırken AKP binasının ağır hasara uğradığını belirtti.

Ankara’ya İçişleri Bakanlığı’na çok kritik bilgiler geldiğini öne süren Takan "Van Emniyeti’nden skandal talimat: Önce AKP binalarını koruyun" başlığıyla yayımlanan (9 Ekim 2014) yazısında, "Gazetecilik sorumluluğu gereği acı gerçekleri sizlere iletmek zorundayım." dedi ve il il yaşananları şöyle sıraladı:

"Van Emniyeti’nin büyük bir skandala imza attığı bana ulaşan bilgiler arasında.

Van’da, olaylara müdahalede yetersiz kalan emniyet güçlerine önce AKP binalarını koruma görevi verildiği bildirildi.. Emniyet müdür vekili Salim Cebeloğlu emrinde AKP binalarını korumakla görevlendirilen polislerden bir kısmı AKP İpekyolu İlçe Başkanlığı’nda mahsur kaldı. Son anda çevik kuvvet müdahalesiyle kurtarılan ekip, binadan çıkarılırken AKP binasının ağır hasara uğradığı kaydedildi.

Örgüt mensuplarının Siirt’in merkezinde bulunan Merkez Cumhuriyet Polis Merkezi’ne dayanması sonucu polis telsizlerinden “Cumhuriyet Karakolu düştü” anonsları yapıldığı da gelen diğer can sıkıcı bilgiler arasında.

İsyan hareketi ile birlikte bölgeden Ankara’ya ulaştırılan polis notlarına, tabloyu tüm çıplaklığı ile görmeniz için yer veriyorum. Polis notlarındaki “resmen ayaklanma” ifadelerine de ayrıca dikkatinizi çekerim.

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