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Van'da 'yavaş yürüdüğü için' eşini tekmeleyen adam serbest bırakıldı!

Darp edilen kadının eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi

03 Ocak 2018 21:50

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında bir şahıs, hastane önünde pusette bebeği bulunan ve ağlayan kadının üzerine yürüyerek tekme attı.

Kadının “tamam ayıptır” sözlerine rağmen şahıs, kadının üzerine yürüyerek darp etmeye devam etti. Kucağına bebeğini alan kadın hastane önünden hızla ayrılırken, yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.P., ifadesini ardından sarbest bırakıldı. Şiddet gören Y.P.'nin ise eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Van Valiliği, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen kadına şiddet olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Kadının eşi olduğu belirtilen A.P.'nin Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün saat 12.00 sıralarında Arıtoprak Mahallesi'nde yakalandığı açıklandı. A.P.'nin eşinin yavaş yürümesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını ve darp etiğini belirtildiği kaydedilirken, yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde 02.01.2018 günü 10.20 sıralarında gerçekleştikten sonra görsel ve yazılı basına yansıyan darp olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince gerekli çalışma yapılmıştır. Yapılan incelemede, eşi olduğu öğrenilen kadını darp eden A.P. isimli şahıs 03.01.2018 günü 12.00 sıralarında yapılan operasyonla Arıtoprak Mahallesinde yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede; sabah eşiyle hasteneye 2 aylık bebekleri N.P.'yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili olarak diğer binaya geçecekleri esnada annenin yavaş yürümesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve bu esnada tekme ve darp olayının geliştiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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