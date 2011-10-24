Van'da yardım rezaleti!

T24

Çadır ve yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yaşanan organizasyon eksikliği vatandaşların izdihama yol açmasına neden oldu. Çadırları ve yardım malzemelerini kısa sürede araçtan indirip taşımaya başlayan vatandaşlara askerler engel olmaya çalıştı hatta bir ara havaya ateş açtı, ancak izdihama engel olamadı. Yaşanan görüntüler yardım dağıtımın organizasyonunda hala sıkıntı yaşandığını ortaya koydu.Van'da, İran tarafından gönderilen bir TIR çadırın dağıtımı sırasında da izdiham yaşandı.