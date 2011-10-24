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Van'da yardım rezaleti!

7.2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Van'da yardım dağıtımındaki sıkıntılar vatandaşların...

24 Ekim 2011 03:00

T24 - 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Van'da yardım dağıtımındaki sıkıntılar vatandaşların sabırlarını tüketirken zor anlar yaşamasına neden oldu. Bazı bölgelerde vatandaşlar çadır için kavga etti.

Yardım rezaleti!


Çadır ve yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yaşanan organizasyon eksikliği vatandaşların izdihama yol açmasına neden oldu. Çadırları ve yardım malzemelerini kısa sürede araçtan indirip taşımaya başlayan vatandaşlara askerler engel olmaya çalıştı hatta bir ara havaya ateş açtı, ancak izdihama engel olamadı. Yaşanan görüntüler yardım dağıtımın organizasyonunda hala sıkıntı yaşandığını ortaya koydu. 


Van'da, İran tarafından gönderilen bir TIR çadırın dağıtımı sırasında da izdiham yaşandı.


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