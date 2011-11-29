-Van'da yardım malzemelerinin bulunduğu depoda yangın VAN (A.A) - 29.11.2011 - Van'da, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. İpekyolu Caddesi'nde, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gönderilen battaniye, halı ve giysilerin bulunduğu bildirilen depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Van Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahale ediliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yetkililer, buradaki depoya 8 tır dolusu malzeme konulduğunu belirtti.