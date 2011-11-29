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Van'da yardım malzemelerinin bulunduğu depoda yangın!

Van'da, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bulunduğu...

29 Kasım 2011 02:00

T24 - Depremin vurduğu Van’da depremzedelere dağıtılmak üzere getirilen yardım malzemelerinin bulunduğu karayolları deposunda büyük bir yangın çıktı. Bu arada Van beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece saat 02.47'de merkez üssü Kurubaş Köyü olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi boşaltıldı.



Depremin vurduğu Van’da depremzedelere dağıtılmak üzere getirilen yardım malzemelerinin bulunduğu karayolları deposunda büyük bir yangın çıktı. Bu arada Van beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece saat 02.47'de merkez üssü Kurubaş Köyü olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi boşaltıldı.

İpekyolu Caddesi’nde, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan depoda 8 TIR dolusu yardım malzemesi vardı.

Yangının elektrik kontağından çıktığını düşündüklerini söyleyen Van Valisi Münir Karaloğlu “7 depodan 3’ü yangında zarar gördü. Bu depolarda 5 bin metrekare halıfleks, ikinci el elbise ve çocuk bezi bulunuyordu. Burada bizi korkutan, Karayollarının kimyasalları vardı, yol boyaları ve tinerleri, onlara sıçramadan yangın kontrol altına alınmış durumda” diye konuştu.


Van 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Van merkez üssü Kurubaş Köyü olan 5.0 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem, merkez ve çevre ilçelerde hissedilirken, depreme uykularında yakalanan Vanlılar panik içinde kendilerini dışarı attı.

23 Ekim ve 9 Kasım’daki 641 kişinin öldüğü depremden sonra Van beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerini göre, saat 02.47’de merkez üssü Van’ın Kurubaş Köyü olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van’ın merkezi ve ilçelerinde de hissedilen deprem, büyük panik yaşanmasına neden oldu. Soğuk havada sokağa dökülen Vanlıların korkulu bekleyişi sürüyor.

Depremin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi boşaltıldı. Hastalar, hastane bahçesindeki çadırlara alınırken, bu sırada doğum sancıları artan Binnaz Kıraç adlı bir kadın, çadırda doğum yaptı. Kız çocuğu dünyaya getirin Kıraç'ın ikinci kez anne olduğu belirtildi. Bir süre çadırda tutulan anne ve bebeği daha sonra ambulansla Muradiye ilçesindeki hastaneye götürüldü.

Öte yandan, 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bir saat içerisinde 2.5 ile 3.8 arasında 9 sartıntı daha meydana geldi. Deprem nedeniyle, şu ana kadar Van Valiliği Kriz Merkezine herhangi bir binanın çöktüğüne dair bilgi ulaşmadığı da belirtildi.


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