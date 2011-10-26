Van'da yardım kamyonu yağmalandı!

T24 - Sabahtan beri 12 Tır yağmalandı. Kimsenin görmek istemediği görüntüler ortaya çıkıyor. Bir kırmızı ışıkta üstüne atlanılan yardım kamyonları bir sonraki kırmızı ışığa kadar içi boşaltılıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Doğar bölgede çeteler oluşmaya başladığını söyledi.



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Van'da istenmeyen görüntüler oluşmaya başladı...



Türkiye'nin dörtbir yanından depremzedelere yardım yağıyor. Yardımlar Belediye depolarında toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için kamyonlarla yola çıkıyor.



Ancak yolda durdurulan kamyonlar yağmalanmaya başlandı.



Güvenlik güçleri herhangi bir çatışma ve istenmeyen görüntüler oluşturmamak için yağmacılara müdahale etmiyor.



Vanlıları da yaralayan görüntüler bugün CNN Türk'te canlı olarak yayınlandı.



Sabahtan beri çok sayıda yardım kamyonun yağmalandığı belirtiliyor. İhtiyaç sahipleri geceyi açıkta geçirirken yağmacılar yolları kesiyor. Çatlak evlerde çocuklar yiyecek ve battaniye beklerken, yardım malzemesi yüklü kamyonları yağmalayanlar toplayabildiği kadar malzemeyi toplayıp uzaklaşıyor.



Hatta yardım kamyonlarına otomobillerle, kamyonlarla yaklaşıldığı ve içleri doldurulduktan sonra uzaklaşıldığı belirtiliyor.



Van'a giden bazı Tır kamyonlarının da girişte yolları kesilip içlerindeki malzemelerin boşaltıldığı da iddialar arasında yeralıyor.