-Van'da vergi borçlarına erteleme ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle ilin tamamında vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edildiğini bildirdi. Şimşek, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, depremde zarar görenlerin acısını paylaştıklarını ve devlet olarak her türlü desteği vereceklerini ve yanlarında olduklarını hissettireceklerini vurguladı. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Şimşek, depremin Türk Milletini derinden üzdüğünü belirterek, can kaybının artmaması temennisinde bulundu. Şimşek, Van'da mücbir sebep haliyle ilgili şunları kaydetti: ''Bakanlığımızca 23 Ekim 2011 tarihinde Van İlinde meydana gelen deprem felaketi mücbir sebep hali olarak kabul edilmiş ve Van İlinin tamamında vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Söz konusu mücbir sebep halinin 23 Ekim 2011 tarihinde başladığı kabul edilmiştir. Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih ise depremin etkilerinin ne kadar süreceği bilinemediğinden ileride Bakanlığımızca belirlenecektir. Buna göre, 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren verilmesi gereken tüm beyannameler ile bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar, mücbir sebep halinin başladığı 23 Ekim 2011 tarihinden önce tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ileride belirlenecek bir tarihe kadar; ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep ilan olunan tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ileride belirlenecek bir tarihe kadar uzatılmıştır.''