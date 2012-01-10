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Van'da üzücü olay VAN (A.A)

10 Ocak 2012 18:07

-Van'da üzücü olay VAN (A.A) - 10.01.2012 - Van'ın Saray ilçesi İran sınırındaki askeri birlikte gözetleme kulesinde nöbet tutan askerin, silahının ateş alması sonucu 1 asker yaşamını yitirirken, 1 asker ise yaralandı.  Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sözkonusu olayın bu sabah saat 03.50 sıralarında Saray ilçesi Deniz Yüzgeci Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Kulede nöbet tutan piyade er İ.G'nin kullandığı silahın nedeni ve nasıl olduğu henüz belli olmayan bir sebepten dolayı ateş alması sonucu Piyade Er B.K vefat etmiş, piyade er Ü.K.K. ise yaralanmıştır.'' Olayla ilgili Askeri savcılığın adli, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın ise idari soruşturma başlattığı bildirildi.

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