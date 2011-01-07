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VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI VAN (A.A)

07 Ocak 2011 20:12

-VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI VAN (A.A) - 07.01.2011 - Van'da 2010 yılında düzenlenen 159 operasyonda, 5 ton 239 kilogram esrar ile 1 ton 890 kilogram eroin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde kaçakçılarına yönelik geçen yıl kent merkezi ve ilçelerde 159 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 ton 239 kilogram esrar, 1 ton 890 kilogram eroin, 71 kilogram afyon sakızı, 21 kilogram baz morfin, 195 adet sentetik hap, 2 adet kalaşnikof marka tüfek ile bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 125 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatında kullanılan 60 araca el konulan operasyonlarda, gözaltına alınan 220 zanlıdan 169'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 51 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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