Van'da uyuşturucu, kaçak sigara ve silah operasyonu: 16 gözaltı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 152 kilo esrar, 57 bin paket kaçak sigara ile tabanca ve kalaşnikof tüfek mermileri ele geçirildi, 16 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari ve Başkale ilçesinden uyuşturucunun, batı illerine sevk edileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Başkale ilçesi Budak, Ilıcak ile Edremit ilçesinin Kurucak mahallelerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpekleri \'Akşam\' ve \'Alem\'in de kullanıldığı operasyonda yapılan aramalarda toplam 152 kilo toz esrar ile piyasa değeri 350 bin TL olan 57 bin paket kaçak sigara, 2 uzun namlulu kalaşnikof silahı şarjörü, 98 kalaşnikof mermisi, 1 tabanca ve 25 tabanca mermisi ele geçirildi. Her iki operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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