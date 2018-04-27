T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Van'da üretilen 'mobil koyun banyoluğu' çiftçilere dağıtıldı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da, Doğu Anadolu Projesi İdaresi Başkanlığı tarafından Van'da üretilen mobil koyun banyoluğu, düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı

27 Nisan 2018 18:42

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da, Doğu Anadolu Projesi İdaresi Başkanlığı tarafından Van\'da üretilen mobil koyun banyoluğu, düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.
Fuar ve Kongre merkezinde düzenlenen törene,  DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, STK temsilcileri ile çiftçiler katıldı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demir, mobil koyun banyoluğuna bölgeden ciddi bir talebin olduğunu belirterek şöyle konuştu:
\"Geleneksel yöntemlerle yapılan banyo işlemi köylerde çok meşakkatle yapılıyor. Koyunların bacakları tutularak havuzlara atılması hem hayvanlar için bir eziyet, hem de bu işlemi yapan köylüler için çok meşakkatli bir iştir. DAP ‘Mobil Koyun Banyoluğu’ ismi altında patenti idaremize ait olmak üzere Atatürk Üniversitesi Ziraat Makineleri Tarım Bölümündeki akademisyenler ile işbirliği içerisinde tasarımını yaptık. Daha sonra teknik resimleri çizildi ve imalatı da geçen yıl gerçekleştirildi. Bunun imalatı da, Van Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan özel bir sektör tarafından yapıldı. Yapılan denemelerde bölgeden ciddi bir talep gelince, her ilimize bir tane dağıtılmak üzere büyükşehir belediyesi ile işbirliği içerisinde 15 adet koyun banyoluğunun üretimi yaptık. Bugün içesinde ise, bölgemizdeki koyun ve keçi üreticilerine teslimi yapıldı. DAP mobil koyun banyoluğu mobilize olması hesabıyla bir taraktör arkasına takılarak hayvanların bulunduğu bölgeye götürebiliyoruz.Götürülen yerde sadece bir su kaynağının olması yeterlidir.\"
Yapılan konuşmanın ardından mobil koyun banyolukları,koşmu illerden gelen 15 çifçiye dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arif KARAKAŞVAN DHA VAN Doğu Anadolu ProjesiBaşkanlığıVanFuarKongreBölge KalkınmaBaşkanı Adnan Demir Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı DAKA Genel Sekreteri HalilGüray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24