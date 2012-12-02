Van'da uçakları uydular indirecek

'Uçağı uydu ile indirme' teknolojisi Türkiye'de ilk olarak Van Havalimanı'nda 13 Aralık'ta uygulanacak. 7 havalimanı daha bu sisteme geçecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'de ilk kez Van Havalimanı'nda uygulanacak sistemle uçakların, yaklaşma, iniş ve kalkışlarında, yerde kurulu sistemler yerine, uydulardan yararlanılacağını açıkladı.

Uydu teknolojisi esasına dayanan yeni sistemlerin artık Türkiye'de de devreye girmeye başladığını belirten Yıldırım, havacılıktaki gelişmenin, ülke ekonomisinin gelişmesine yüksek katkı yaptığını dile getirdi:

"Havacılıktaki gelişmenin katkısı bununla da sınırlı kalmıyor, ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinin daha fazla kaynaşmasını ve milli birliğin daha da sağlamlaşmasını sağlıyor. Bu bakımdan havacılık sektörünün gelişmesine hayati bir önem veriyoruz.



7 havalimanı daha kullanacak



Yüksek teknolojinin hava seyrüseferinde geldiği en son nokta olan 'uçağı uydu ile indirme' teknolojisinin Türkiye'de uygulanması gündeme geldiğinde ilk aklımıza gelen il Van oldu. Pilot bölge olarak burayı seçtik. Madem Van havalimanının teknik olarak, manialar nedeniyle böyle bir hizmete, diğer bazı limanlarımız gibi ihtiyacı var, 'öyleyse Van'dan başlayalım' dedik.

Bu yeni sistem, özellikle coğrafi şartlar bakımından sorunlu bölgelerde uçuş güvenliğini maksimum seviyeye çıkaracak, uçuş iptallerini ortadan kaldıracak. Hava seyrüseferi için dünya çapında kullanılan uydulardan alınan bilgiler, belli yöntemlerle pilotlarla paylaşılacak. DHMİ bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüyor, belli bir süreçte bu uygulamanın yararlı olacağı 7 havalimanımız daha bu sisteme geçecek. Van için, Türkiye için hayırlı olsun.''



13 Aralık'ta başlıyor



Uygulama hakkında teknik bilgi veren DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal da yeni uygulamanın 13 Aralık 2012'den itibaren kullanılmak üzere Türk havayolu şirketlerine dağıtıldığını belirtti.

Birdal, hizmete girecek olan yeni sistemin, Van Havalimanı'na olumsuz hava şartlarında gerçekleştirilen uçuşlarda yaşanan sefer iptalleri ve pas geçme ihtimalinin azalmasına önemli katkı sağlanacağını dile getirdi.