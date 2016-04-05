Van’da üç ayrı noktada polis araçlarına saldırı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde 3 ayrı noktada PKK’lılar tarafından zırhlı polis araçlarına yönelik bombalı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevrede bulunan bazı evlerin camları ve bahçe duvarları zarar gördü.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, saldırılar, saat 21.30 sıralarında merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Doğu Caddesi ile Hisar Sokakta düzenlendi. Devriye görevi yapan zırhlı polis araçlarına ilk saldırı, Doğu Caddesi’nde yapıldı. PKK’lıların yola döşediği 2 el yapımı patlayıcı, polis araçlarının geçişi sırasında 1’er dakika arayla patlatıldı. Meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevrede bulunan bazı evlerin camları ve bahçe duvarları zarar gördü.

Polis aracına üçüncü saldırı ise yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Hisar Sokakta düzenlendi. Burada da yola döşenen patlayıcı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Bombanın, polis aracının geçişinden birkaç saniye sonra patlaması nedeniyle can ve yaralanan olmadı. Ancak çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi. Patlamaların ardından polis, hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.