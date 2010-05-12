Van'da Tümgeneral'e 7 saatlik 'Bayloz' sorgusu

T24 - Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı ile Mardin ve Şırnak'ta görev yapan 3 albayın, Balyoz soruşturması kapsamında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, özel yetkili savcılarca, talimatla ifadeleri alındığı bildirildi. Van'da Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından Yüksekova 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral G.K'nın ifadesi de alındı. Tümgeneral'in ifadesinni yaklaşık 7 saat sürdüğü de belirtildi. Bu arada bugün (12 Mayıs 2010) bazı muvazzaf ve emekli askerler soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde de ifade verdi. Yarın da (13 Mayıs 2010) 3'ü emekli, 9'u muvazzaf olmak üzere toplam 12 subayın İzmir'de ifadesinin alınacağı öğrenildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda, "Balyoz Harekâtı Planı" soruşturması kapsamında muvazzaf 3 albayın talimatla ifadelerinin alınması istendi.





Yazı üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı özel yetkili savcılarca ifadelerinin alınması için Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı ile Mardin ve Şırnak'ta görevli 3 muvazzaf albay, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.





Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'nca, soruşturma kapsamında adliye çağrılan albayların ifadelerinin alınmasına başlandı.





Bu arada soruşturma kapsamında İstanbul Beşiktaş Adliyesi'nde de bazı muvazzaf asker ve emekli subaylar bugün (12 Mayıs 2010) ifade verdi.





Davetiye üzerine geldikleri Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadelerine başvurulan muvazzaf ve emekli askerler, ifadelerinin ardından sivil plakalı askeri araca binerek, adliyeden ayrıldı.







Tümgeneral G.K'nın da ifadesi 7 saat sürdü







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen talimatta, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, Tümgeneral G.K'nin ifadesinin alınması istendi.





Talimat üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkili Savcısınca ifadesinin alınması için Van Cumhuriyet Savcılığına çağrılan Tümgeneral G.K, öğlen saatlerinde adliyeye Van Valiliği kapısından giriş yaptı.





Tümgeneral G.K'nin ifadesinin alınması işlemi, yaklaşık 7 saat sürerken işlemler ardından Tümgeneral G.K. adliyeden ayrıldı.







12 asker de İzmir'de ifade verecek







Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir'de görev yapan ve emekli olduktan sonra kentte yaşayan 12 subayın ifadesi alınacak.





Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacak isimler şunlar:





Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral K.S, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral H.H, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral L.G, Foça Çıkarma Gemileri Komutanı Tuğamiral M.F.İ, albaylar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F.D, Y.B.B, N.A, Yarbay M.B.K ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Albay N.K ile emekliler H.H.D, H.Y ve T.B.G.

