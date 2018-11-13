Van'da Trabzonsporlular Derneği ve futbol okulu açıldı

TRABZON,(DHA)-

Trabzonspor Kulübü Genel Saymanı Emin Kahraman, Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal ve Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, Van Trabzonsporlular Derneği ve Van Trabzonspor Futbol Okulu\'nun açılışına katıldılar.

Bordo-mavili yöneticilerle birlikte Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Erciş Emnniyet Müdürü Can Candaş, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Dernek Başkanı Erhan Önal, Trabzonsporlu eski futbolcular Lemi Çelik, Mehmet Ekşi, Şeyhmuz Suna, Mehmet Soykök, Hasan Üçüncü ve Zeki Ayvaz katılımıyla gerçekleştirilen açılışların ardından kısa bir gösteri maçı yapıldı.

Emin Kahraman, açılışta yaptığı konuşmada derneğin Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını temenni etti. Van\'da çok iyi bir şekilde karşılandıklarını da vurgulayan Kahraman, \"Ülkenin ve dünyanın birçok yerinde Trabzonsporlular mevcut. Bu nedenle bu tarz derneklerin de çoğalmasını temenni ediyoruz\" dedi.

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