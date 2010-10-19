Van'da toplu mezar kazısı yapıldı!

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Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof.Dr. Cevat Başaran başkanlığında yapılan kazılarda çok sayıda insan iskeletine rastlandı. 1915 yılında burada Ermeni çeteleri tarafından 500 yakın kişinin katledildiğini belirten Prof.Dr. Cevat Başaran "Toplu mezar kazısında ortaya çıkan bulgularda kadın, erkek ve çocuklar üst üste yığılarak kuyulara gömülmüş" dedi.Van'ın Gevaş İlçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yakınçay köyünde kazı çalışması başlatıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, Ermenilerin asılsız soykırım iddialarıyla mücadele amacıyla başlatılan kazılar, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof.Dr. Cevat Başaran başkanlığında 20 kişilik ekiple yapıldı. Köy meydanında yaşlı kişilerin gösterdiği bölgede yapılan kazıda çok sayıda insan iskeletine rastlandı. Kazıda ortaya çıkarılan iskeletlerden fotoğraflar çekildi.1915 yılında Ermeni çeteleri tarafından 500 yakın kişinin katledildiğini söyleyen Prof.Dr. Cevat Başaran "Bölgede Ermeniler tarafından katledilen Müslüman Türklere ait yeni belge ve bulgular ortaya çıktı. Köyün yaşlılarından elde edilen bilgiler göre etraftan toplanan köylüler, Ermeni çeteciler tarafından burada topluca katledilmiştir. Daha sonra öldürülen masum insanlar burada açtırılan 3 kuyuya gömülmüştür. Biz buradaki kazıda 25 iskelet çıkarttık. Altta kalanları da gerek duymadığımız için çıkartmadık. Tahminlerimize göre burada 150 yakın iskelet var. Bulunan kayıtlarda ise öldürülen masum insan sayısı 500 olarak geçmektedir. Toplu mezar kazısında ortaya çıkan bulgularda kadın, erkek ve çocuklar üst üste yığılarak kuyulara gömüldüğünü ortaya koyuyor. Kazıda çıkarılan iskeletlerin üstünde elbise, yüzük, ayakkabı parçaları, başörtüler bulunuyor. Bu da bize katledilip topluca gömüldüklerini gösteriyor" dedi.