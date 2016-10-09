Van'da toplanan aşiretler: PKK'yı lanetliyoruz, devletimizin yanındayız

Van'da 16 ilden 181 aşiret temsilcisi, terör saldırıları ve 'İngiltere'nin aşiretlere para dağıttığı' iddiasına tepki gösterdi. Aşiretlerin açıklamasında “PKK terör örgütünün eylemlerini lanetliyoruz. Terörün karşısında, meşru siyasetin yanında saf tutmakta kararlı olduğumuzu beyan ediyoruz. Silahlı bir terör örgütünün, bölge insanının geleceğini tahakküm altına almasına rıza göstermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Edremit ilçesindeki otelde bir araya gelen aşiret temsilcileri ve kanaat önderleri, yaptıkları toplantının ardından tepkilerini hazırladıkları bildiri ile dile getirdi.

Şerefan aşireti lideri İskender Ertuş'un okuduğu bildiride, İngilizlerin ağır ithamlarla aşiretler ile devletin arasına nifak tohumları ekmesini önlemek ve terör örgütünün bölgedeki saldırılarına ortak tepki göstermek amacıyla bir araya gelindiği belirtildi.

Bildiride, "Nasıl ki Osmanlının kuruluşundan bu yana atalarımızın devletine karşı olan bağlılıkları ve sadakatleri tartışma konusu olmamış ise bizim de devletimize karşı bağlılıkta en ufak bir gevşeme ve sadakatte ihanet tartışma konusu olamaz. Biz devletimizin her karış toprağıyla ve milletimizin her ferdiyle bir bütünüz ve bu bütünlüğümüz Allah'ın izniyle ilelebet sürecektir" denildi.

'İkinci darbe olacak diye milletin içine korku salarak her şeyi karmaşık hale getirmeye çalışan İngilizlerin ve bu ihanet odaklarının, aşiretleri bu işe alet etmesinin ne kadar çaresizlik içinde bulunduklarının en bariz göstergesi olduğu' kaydedilen bildiride, devlete, millete olan sadakat ve bağlılıklarının hiçbir zaman bozulmayacağı ve bozulmasının da söz konusu olamayacağı belirtildi. Bildiride, ülkede ve özellikle bölgede son bir yıldan bu yana devam eden şiddet sarmalından tedirginlik duyulduğu ifade edilerek, şöyle denildi: "Ülkemiz ve milletimiz yararına ne yapabiliriz noktasında bir toplantı gerçekleştirmeyi amaçladık. Amacımız taraflara sükunet ve bu şiddet sarmalından uzaklaşarak ülkemizde barış ortamının sağlanmasıdır. Özellikle son bir haftadır bölgedeki aşiret reisleri ve kanaat önderlerinin sözde İngiliz hükümetinden para aldıkları, bölücü FETÖ terör örgütünü destekleyecekleri söylentileri bizleri çok derinden yaralamıştır. Bölgenin kanaat önderleri ve aşiret liderleri olarak ülkemizde sükunetten, barıştan, kardeşlikten yanayız, bu doğrultuda üzerimize düşen katkıyı sunmaya hazırız. Her türlü terör, darbe ve şiddete karşı olduğumuzu buradan beyan etmek istiyoruz. Cumhuriyet öncesinden günümüze kadar birlikte kardeşçe yaşamış, Çanakkale'de omuz omuza savaşan halklar olarak, ülkemize acilen barışın tesisinden yanayız."

“PKK’nın eylemlerini lanetliyoruz”

“Ülkemizin varlığına ve milletimizin iradesine kasteden, içerideki ve dışarıdaki terör örgütlerine karşı duruşumuzu ve mücadele azmimizi ifade etmek için toplandık" denilen bildiride, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Bizim için devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, tartışma konusu yapılmayacak bir durumdur. Bizi parçalamayı, birbirimizden ayırmayı amaçlayan her türlü teşebbüs karşısında irademizi ortaya koyacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. PKK terör örgütünün eylemlerini lanetliyoruz. Terörün karşısında, meşru siyasetin yanında saf tutmakta kararlı olduğumuzu beyan ediyoruz. Silahlı bir terör örgütünün, bölge insanının geleceğini tahakküm altına almasına rıza göstermeyeceğiz. Yaşadığımız süreçte terörün milletimize, en çok da bölge insanına zarar verdiğini gördük. PKK'nın silaha müracaatının makul bir izahı olmadığı gibi, bölge halkının da böyle bir beklenti ve isteği de yoktur. Çatışma ortamından elde edeceğimiz bir kazanç yoktur. Devletimizden beklentimiz ve isteğimiz, ülkemizdeki terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır. Biz terörle mücadelede devletimizin yanında yer alacağız. Terör örgütü, Türkiye üzerinde emelleri bulunan dış güçlerin maşası durumundadır. Örgütün elindeki silah, başka güçlerin hizmetindedir. Türkiye'nin mevcut siyasi şartlarında bölge halkına ve ülkemize terör yoluyla zarar vermenin başka hiçbir gerekçesi olamaz."