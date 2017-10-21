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Van'da tespit edilen sığınakta 15 EYP ve malzemeleri ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Saray İlçesi'nde Jandarma tarafından düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Yaşar Kiraz Operasyonu'nda tespit edilen sığınakta 15 el yapımı patlalıcı ve çok sayıda el yapımı patlayıcı malzemesi ele geçirildi

21 Ekim 2017 18:25

VAN, (DHA)- VAN\'ın Saray İlçesi\'nde Jandarma tarafından düzenlenen \'Şehit Jandarma Er Yaşar Kiraz Operasyonu\'nda tespit edilen sığınakta 15 el yapımı patlalıcı ve çok sayıda el yapımı patlayıcı malzemesi ele geçirildi. 
Van Valiliği Saray ilçesi Örenburç Mahallesi kırsalında, 21 Ekim 2017 günü İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şehit Jandarma Er Yaşar Kiraz Operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada operasyonda tespit edilen bölücü terör örgütüne ait sığınakta; 15 el yapımı patlayıcı (EYP), 93 elektronik fünye, 2 el bombası tapası, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı patlatıcısı, 3 elektronik EYP anahtar sistemi, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 akımölçer, 1 litre sıvı kimyasal madde, EYP yapımında kullanılan çok miktarda kablo ve bant ele geçirildiği belirtildi. Valilik açıklamasında,\" Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir\" denildi.

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