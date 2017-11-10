Van'da teslim olan PKK'lının gösterdiği yerde PKK sığınağı bulundu

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN\'da jandarma ekiplerinin, teslim olan bir PKK\'lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Erciş ilçesi kırsalına düzenlediği opearasyonda bir sığınak tespit edildi. Sığınakta çok sıyada patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının Erciş ilçesinde PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce 28.10.2017 günü yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olması sağlanan bölücü terör örgütü mensubunun verdiği bilgiler doğrultusunda 09.11.2017 günü ilimiz Erciş ilçesi Ağırkaya Mahallesi kırsalında, yer gösterme, tarama ve arama faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet sonucunda bulunan sığınakta; 30 kg. amonyum nitrat, 2 piknik tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP), 1 adet 10 kilogram bidona hazırlanmış EYP, 2 adet 5 kilogram bidona hazırlanmış EYP, 3 adet 5 kilogram salça kutusuna hazırlanmış EYP düzeneği, 5 kilogram TNT, 500 gram A4 patlayıcı, 500 gram dinamit, 30 elektrikli fünye, 12 ateşleyici düzenek, 2 zaman ayarlı anahtar sistemi, 3 elektronik düzenek, 1 radyo frekanslı düzenek, 300 metre kablo, 1 vuruş izli 7,62 milimetrelik kovan, 1 çekiç, 1 murç, 1 testere, 10 testere bıçağı, 5 kilogram çay, 5 kilogram şeker, 1 çift spor ayakkabı ve 1 maket bıçağı ele geçirilmiştir. Sayılan malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulmuş, EYP\'ler, EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler ise uzman ekiplerce yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edilmektedir.\"



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