Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN\'da jandarmanın yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK\'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit İlçesine bağlı Kurubaş Mahallesi Gölardı yolu üzerinde PKK/KCK terör örgütünün eylemlerde kullanmak üzere silah, mühimmat ve el bombaları sakladığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, karayolunda yapılan arama-tarama faaliyetinde bir menfezin altında, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 2 şarjör ve 30 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgedeki terörle mücadele faaliyetleri sürüyor.



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