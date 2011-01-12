-VAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 10 GÖZALTI VAN (A.A) - 12.01.2011 - Van'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik Van merkezde bulunan çeşitli dernek binaları ile evlere, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüne üye kazandırdığı iddiasıyla üniversite öğrencileri K.C, S.T, D.S, E.Ö, E.F, F.Y, Y.T, S.S, A.A, ve D.B. gözaltına aldı. Operasyonun düzenlendiği dernek ve evlerde bulunan örgütsel dokümanlar ile bilgisayarlara da el konuldu. Soruşturma sürdürülüyor.