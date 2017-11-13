Van'da terör operasyonunda 23 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Muradiye ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK\'nın şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 28 av tüfeği, bilgisayar, elektronik eşya ve terör örgütünü simgeleyen dökümanlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, Muradiye ilçesi ve mahallelerinde, PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Örgüte yardım yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik, Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca verilen arama kararına istinaden, bugün Şehit Jandarma Er Bahattin Baş Operasyonu icra edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde 23 şüpheli yakalanmış ve icra edilen aramalarda; 44 adet DVD, 16 adet CD, 19 adet cep telefonu, 22 adet sim kart, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar, 5 adet USB bellek, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet terör örgütü elebaşına ait poster, 4 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 6 adet terör örgütü mensuplarına ait fotoğraf, 1 adet terörist posteri, 3 adet örgütsel kitap, 1 adet mektup, 28 adet av tüfeği fişeği, 5 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir.\"



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