Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da terör örgütü PKK/YPG\'nin eylemlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afrin\'de terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı bahane ederek il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine yönelik, taşlı, silahlı ve molotoflu saldırı ve eylemlerin önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev üst aramalarında çıkan dijital materyallere ve örgütsel dökümanlara el konuldu.

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