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Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'nın şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz' operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı

19 Kasım 2017 18:10

VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK\'nın şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik düzenlenen \'Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz\' operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise silah, mühimmat, bilgisayar kasası, cep telefonları ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.
 Van İl Jandarma Komutanlığı, Erciş ilçesi Jandarma Komutanlığı ekiplerini  PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapınlanmaları ile PKK terör örgütünün kırsal alandaki sığınaklarına  düzenlenen \'Şehit Jandarma Eyüp Öksüz\' operasyonuyla  ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"PKK/KCK terör örgütünün şehir ve Mahalle yapılanmasına yönelik olarak, örgüte yardım- yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere ve teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınaklara yönelik olarak; Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca verilen arama kararına istinaden; 18 Kasım 2017 günü, Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz  operasyonu icra edilmiştir. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanmış olup, 1 ruhsatsız ve markasız 7.65 mm. tabanca,  9 adet 7.65 mm.tabanca fişeği, 1 tek kırma av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 1 av tüfeği kütüklüğü, 1 dürbün, 1 bilgisayar kasası, 8 transformatör (elektrik akım dengeleyici), 2 cep telefonu, 2 sim kart, 1 dışı siyah, iç kısmı folyo şemsiye, 4 terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 1 piknik tüpü, 3 adet 20x50 metre çapında branda, 2 sofra bezi ele geçirildi.\"

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