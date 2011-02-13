-VAN'DA TERÖR OPERASYONU: 13 GÖZALTI VAN (A.A) - 13.02.2011 - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü PKK adına sansasyonel eylem hazırlığı içinde oldukları belirtilen 13 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen kişilere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı operasyonda, Van genelinde önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içinde oldukları ileri sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin ise arandığı öğrenildi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, çok miktarda örgütsel doküman, bilgisayar hard diskleri ile haklarında toplatma kararı bulunan yayınlara el konuldu. Yetkililer, gözaltına alının kişilerin, Van ve ilçelerinde meydana gelen ses bombalı ve molotofkokteylli saldırılara karıştıkları ve toplumsal olaylarda çocukları kamu binaları ile iş yerlerine zarar vermeleri konusunda yönlendirdiklerini bildirdi.