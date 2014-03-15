Öğrencilerin 'taciz' isyanı: 26 gözaltı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) okuyan kadın öğrencilerin, bazı minibüs şoförleri tarafından taciz edildiği yönündeki iddialar üzerine eylem yapan öğrenciler, rektörlük binasına yürüdü.

Gece geç saatlerde rektörlük önünde toplanan öğrenciler arasında bulunan yüzü maskeli bir grubun rektörlük binasının camlarını kırdığı ve minibüs duraklarını tahrip ettiği iddia edilirken polisin basınçlı suyla müdahale ettiği olaylarda 26 öğrenciyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında bir polis memuru da yaralandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki Melikşah Öğrenci Yurdu'nda kalan kadın ve erkek öğrenciler, kadın öğrencilerin bazı minibüs şoförleri tarafından taciz edildiği iddiasıyla eylem yaptı. Gece saatlerinde yurtlardan çıkarak rektörlük binasına kadar yürüyen öğrenciler, yaşanan olayı protesto ederek rektörlük binası önünde toplandı.

Bu sırada öğrenciler arasında bulunan yüzü maskeli bir grup, binaya taşla saldırarak camlarını kırdı, güvenlik kameralarını ve minibüs duraklarını tahrip etti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayların büyümesi üzerine öğrencilere basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale sırasında polislerle öğrenciler arasında yaşanan arbedede bir polis memuru yaralandı. Olaylarda 26 öğrenci gözaltına alındı.

Polisin müdahalesiyle dağılan ve Melikşah Öğrenci Yurdu önünde toplanan öğrenciler, yurt bahçesinin kapısını ateşe verdi.

Öğrenciler, yaklaşık 3 saat süren eylemin ardından üniversite yetkilileri ve polisin uyarısıyla dağıldı.