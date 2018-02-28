Van'da sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -VAN\'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van merkez ve ilçelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nı sosyal medya üzerinden protesto ettikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Van merkezde 3, Gevaş ilçesinde 2 ve Erciş ilçesinde ise 2 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüphelinin Van Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.

