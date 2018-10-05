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Van'da, sosyal medyada terör propagandasına 16 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'da polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı

05 Ekim 2018 17:46

VAN, (DHA)- VAN\'da polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 16 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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