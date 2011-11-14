Van'da son durum: Para bile geçmiyor

T24 - Yardım çağrısında bulunan Van Valisi Münir Karaloğlu, "Şu anda insanların cebinde parası olsa dahi gidip satın alabilecekleri yer bile yok. Onun için gıdaya da ihtiyacımız var" dedi.





AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Van Valisi Münir Karaloğlu'nu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'ndeki makamında ziyaret etti.



Karaloğlu, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve Türk toplumunun duyarlılığını diri tutulması açısından medyanın önemli olduğunu vurgulayarak, milletin dayanışmasına ihtiyaçları olduğunu vurguladı.



Şehirde açık lokanta ve iş yerlerinin neredeyse olmadığını, bazı fırınların ve iş yerlerinin yavaş yavaş açılmaya başladığını vurgulayan Karaloğlu, ''Şu anda insanların cebinde parası olsa dahi gidip satın alabilecekleri yer bile yok. Onun için gıdaya da ihtiyacımız var. Özellikle paketlenmiş, dağıtımı kolay gıdalara ihtiyacımız var'' diye konuştu.



Karaloğlu, “Kamuoyunda duyarlılık düştü. İkinci Van depreminin yıkıcılığı tam anlaşılamadı. Van'da gıda ve giyim takviyesine de ihtiyacımız var. Kamuoyundan yardım bekliyoruz” dedi.

'Tek sağlam kamu binası kaldı'



Karaloğlu, birinci depremde sorunlarının Erciş merkezli olduğuna işaret ederek, ikinci depremde Van merkezin ''çok perişan'' olduğunu vurguladı.



Vali Münir Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:



''Dün biz bir mahallede, birinci depremin ardından ön hasar tespiti yaptırmış olduğumuz Cumhuriyet Mahallesi'nde sadece 21 binamız kullanılamaz haldeydi. Şimdi tekrar aynı mahalleye ön hasar tespiti yaptırdık. Bu 107'ye çıkmış. Bu deprem, beş kat daha fazla yıkmış anlamına gelir. Biz bunu çok iyi anlatamadık. Kamuoyuna da çok fazla anlatamadık.



Şu anda Van'da kamu kurumu olarak ayakta kalan iki tane bina var. Valilik binamız var hasarlı kullanılabilir, bir de kriz merkezi bu binamız var, hasarsız kullanılabilir olan. Bütün kamu binaları şu anda kullanılamaz durumda. Bu kadar büyük, yıkıcı bir deprem oluştu. Bunu tabii kamuoyu ile doğru paylaşmamız lazım. Onun için kamuoyunun duyarlılığının devam etmesi lazım. Yani bizim sorunumuz, 23 Ekim'den sonra bir hafta 10 günde bitmedi. 9 Kasım'da her şeyi biz sıfırladık Van'da. Hem insanlarımız psikolojik olarak sıfırlandı, hem de şehirdeki yıkılan binalar açısından da çok ciddi... Şu anda şehre gece girseniz hayalet şehir, hiç kullanılan bina yok neredeyse. 500 bin nüfuslu bir şehir burası, küçük bir şehir değil Van, bir metropol.''

‘İkisi de yıkıcı deprem'



Vali Karaloğlu, ikinci depremin yerin 6 kilometre altında, birinci depremin ise 20 kilometre altında meydana geldiğini ifade ederek, son depremden sonra Van merkezdeki durumlarının çok iyi olmadığını vurguladı.



''5.6'ya bakarak, 'Bu küçük bir depremdir' algısı doğru bir algı değil'' diye konuşan Karaloğlu, 5.6 büyüklüğündeki depremin, 7.2 büyüklüğündeki depremden daha fazla yıkıcı olduğuna dikkati çekti.



Bu nedenle gösterilen ilginin ve merhametin daha üst noktada olması gerektiğini belirten Karaloğlu, ''Biz iki deprem yaşadık. İkisi de büyük deprem, ikisi de yıkıcı deprem'' dedi.