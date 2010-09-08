Van'da sokalar savaş alanına döndü!

T24

MİLETVEKİLİ BAYILDI



2 VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Hakkari’de önceki gün Aksu Köyü kırsalında çıkan çatışmada öldürülen 9 PKK’lının cenazesi, Van’a ardından da otopsilerinin yapılması için bugün Malatya’ya gönderildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Van’da iftardan sonra BDP İl binası önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına BDP Van milletvekilleri Fatma Kurtulan, Özdal Üçer, BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş ile yaklaşık 200 kişi katıldı. Basın açıklamasını BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş ardından da BDP Milletvekili Üçer Türkçe ve Kürtçe olarak yaptı. Üçer, bu bayramı Kara Bayram ilan ettiklerini ve kimsenin bayramlaşmasını istemediklerini söyledi. Üçer, yarın da PKK’lıların bulunduğu mezarlıklara gideceklerini söyledi.Basın açıklamasının ardandan grup dağılmaya başladı. Bu sırada PKK lehine slogan atan grup, güvelik önlemi alan polislere taş atmaya başlayınca olaylar çıktı. Polis taş atan göstericileri gözyaşartıcı bomba ve tazikli su kullanarak dağıtmaya çalıştı. Göstericiler taş atarak karşılık verince bayram alış verişi yapmak için kalabalık olan Van şehir merkezi bir anda savaş alanına döndü.Olayların çıktığı ve gözyaşartıcı bombaların kullanıldığı kent merkezinde bayram alışverişinde bulunan vatandaşlar zor anlar yaşarken, BDP Van Miletvekili Fatma Kurtulan, atılan gözyaşartıcı bombalar yüzünden rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Kurtulan’a ilk müdahaleyi çevrede bulunan partililer yaptı. Daha sonra da ticari taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı.Olayların halen sürdüğü k Kent merkezinde alınan geni güvenlik önlemleri sürüyor. Bu arada, gazlardan etkilenen 2 vatandaş da atılan gaz bombaları yüzünden baygınlık geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklışık 40 dakika süren olaylarda 2 polis memuru da atılan taşlardan dolayı yaralandı. Gerginliğin azaldığı kentte yer yer sokak aralarında küçük grupların gösterileri devam ediyor.