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Van'da sigara kaçakçılığına 15 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 44 bin 347 paket kaçak sigara ele geçirirken, 15 şüpheli gözaltına alındı

21 Şubat 2018 17:59

VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 44 bin 347 paket kaçak sigara ele geçirirken, 15 şüpheli gözaltına alındı. 
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan temin ettikleri kaçak sigaraları, Van\'dan batı kentlerine götüren sigara kaçakçısı şebekeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yakın takibe alanan sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen ilk operasyonda 43 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Bunu üzerine kimlik bilgileri ve adres bilgileri tespit edilen, sigara kaçakçısı şebekenin çökertilmesine yönelik ikinci bir operasyon daha düzenlendi. 2\'si Ağrı\'nın Patnos ilçesinde, 8\'i ise Van\'ın Çaldıran ilçesinde bulunan 10 adrese de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan bu operasyonlarda ise 737 paket kaçak sigara, 8 cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi, 8 şüpheli de gözaltına alındı. 

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