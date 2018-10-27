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Van'da şiddetli rüzgarda ağaç otomobilin üzerine düştü

MURADİYE,(Van)-(DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kuvvetli düzgar nedeniyle devrilen ağaç, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü

27 Ekim 2018 15:02

MURADİYE,(Van)-(DHA)- VAN\'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kuvvetli düzgar nedeniyle devrilen ağaç, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. 
Muradiye ilçesinde 5 gündür etkili yağmur dün akşam kuvvetli rügar ile birlikte etkisini artırdı. Fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, seyir halindeki Nevzat Demir yönetimindeki aracın üzerine düştü. Araç sürücüsü Demir, olaydan yara almadan kurtulurken, araç bir saatlik çalışmayla ağacın altından çıkarıldı.
Demir, ilçede birkaç gündür olumsuz hava koşullarıyla mücadele ettiklerini belirterek, \"Aracımla seyir halindeyken birden ağaç devrildi. Olayın ardından aracımı hareket ettiremedim. Çok korktum ve hemen kendimi dışarıya attım. Aracım zarar gördü fakat çok şükür bana bir şey olmadı\" dedi.

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