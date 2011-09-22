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Van'da şehitler için tören VAN (A.A)

22 Eylül 2011 21:04

-Van'da şehitler için tören VAN (A.A) - 22.09.2011 - Çatak ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan 1 asker ile 2 geçici köyü korucusu için Van'da tören düzenlendi. Çatak'da dün akşam operasyondan dönen Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı unsurlarına Vazos sırtı bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Er Doğan Görer, Geçici Köy Korucuları Bedih Esin ile Sabri Biter için Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören yapıldı. Törenin ardından Şehit Er Görer'in cenazesi Askeri uçakla Yozgat'a, şehit köy korucularını cenazeleri ise defnedilmek üzere helikopterle Van'ın Çatak ilçesine gönderildi. Törene Vali Münir Karaloğlu, Yüksekova 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Şenol Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Albay Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Nuri Güler ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

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